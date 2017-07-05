Ученые: недостаток сна в детстве губит людей

Ученые сделали шокирующее заявление насчет детского сна.

Оказалось, что недостаток ночного отдыха в раннем возрасте приводит к ускоренному старению клеток на генетическом уровне и короткой жизни. В статье, опубликованной в издании Journal of Pediatrics, эксперты заявили, что родителям и их детям необходимо спать не менее девяти часов в день.

В настоящий момент ученые не могут сказать, можно ли обратить процесс старения из-за недостатка сна вспять. Исследования в этой области продолжаются.