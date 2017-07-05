Ученым удалось раскрыть некоторые тайны загадочного города Богов

Ученые продолжают раскрывать тайны загадочного города-государства Теотиуакан, располагавшегося в древности в полсотне километров от Мехико. Доподлинно не известно, кто основал этот город и куда подевались его жители после прихода ацтеков.

Когда завоеватели пришли на место величественных руин, они настолько ошалели от увиденного, что назвали город Теотиуаканом — городом Богов. По их разумению, да и по мнению современных ученых, в те времена человек не мог построить такое. Исследователи утверждают, что городские строения того времени выполнены с использованием технологии алмазной обработки - резки и сверления отверстий в бетоне, поскольку имеют четкую форму в виде прямоугольника.



В период расцвета, который пришелся на период между 250-600 годы нашей эры, в городе проживало более 200 тысяч человек. Жесткие правители установили в городе-государстве строгий уклад жизни, а священнослужители помогали им в этом. К тому же духовные лица обладали познаниями в астрономии и следили не только за социальной жизнью граждан, но и оказывали серьезное влияние на сознание жителей. Домашние алтари были обнаружены даже в самых бедных домах, а в храмах строили подземные туннели.



Долгое время исследователи затруднялись объяснить их предназначение, но со временем поняли, что они имитировали путешествие в загробный мир, пишет ABC News. Подобный туннель на глубине 10 метров был обнаружен и в пирамиде Луны, но засыпан еще в древности.

Когда на территории появились ацтеки (XIV век), местные жители покинули город. Археологи до сих пор не обнаружили никаких останков элиты Теотиуакана. Город был разрушен почти до основания: все тайники и гробницы разграблены, а священные статуи разбиты. И это случилось в эпоху расцвета города-государства.





