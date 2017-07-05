В Китае роботы клонировали тринадцать свиней

В Китае роботы смогли совершить невозможное - клонировать тринадцать свиней.

Об успешном эксперименте, проведенном при помощи искусственного интеллекта, сообщили в среду китайские специалисты. Как уточняет издание Global Times, новая технология будет иметь гигантское значение, так как даст возможность существенно повысить плодовитость животных и улучшить их физические качества.

Отмечается, что клонирование эмбрионов свиней было проведено тысячи раз, причем все эти операции проводили не люди, а именно роботы.