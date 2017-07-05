Палеонтологи смогли описать гигантскую рептилию, питавшуюся динозаврами

Долгое время ученым не удавалось составить полное описание самого опасного хищника, обитавшего на Мадагаскаре 165 млн лет назад. Найденные фрагменты зубов и челюстей гигантской рептилии позволили создать ее полный облик.

Как оказалось, именно она стояла на вершине пищевой цепочки на Мадагаскаре, а не динозавры. Гигантская хищная рептилия принадлежит к нотозухиям — подотряду крокодиломорфов, населявших Гондвану на протяжении мелового периода мезозойской эры.

От современных крокодилов древнюю рептилию отличали длинные конечности, короткие челюсти и подвижный панцирь. Голова у R.sakalavae была размером со стиральную машинку, а зубы - размером с банан, благодаря чему хищник с легкостью мог прожевать кости и сухожилия своей жертвы вместе с плотью, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PeerJ.



