Ученые предупредили, что в космосе вскоре может зародиться новая жизнь

Для зарождения новой жизни в космосе – процесс сложный, однако, не настолько, как ученым представлялось ранее. Это выяснили исследователи из французского Университета Ниццы - Софии Антиполис и агентства NASA.

Французские ученые и американские эксперты национального космического агентства обнаружили, выяснили, что рибоза из РНК (нуклеиновые кислоты), которые необходимы для зарождения жизни на планетах, довольно обширно распространены и могут даже входить в состав астероидов и комет, сообщает "Росбалт". Исходя из этих выводов, рибоза вполне может образоваться в космических льдах (таких, как на Марсе, например).

При взаимодействии молекул метанола, аммиака и замерзшей воды и под действием ультрафиолетого излучения (Солнце) формируются сахариды, а затем – и молекулы РНК.