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Секреты возведения пирамиды Хеопса показали на видео

4 июля 2017, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Секреты возведения пирамиды Хеопса показали на видео
Ltalk.ru

Великие умы человечества на протяжении долгого времени задавалось вопросом, как древним египтянам удалось возвести такое невероятное сооружение, как пирамида Хеопса. Это единственное из «семи чудес света», сохранившееся до наших дней.

Исследователи собрали все знания о великой пирамиде Гизы воедино и создали научный видеоролик, в котором доступно и поэтапно с помощью схем и анимации показали, как создавался памятник архитектурного искусства Древнего Египта.

По мнению исследователей, древнюю усыпальницу возводили более двух тысяч человек, построена она была в течение 23 лет. Возведение гигантской пирамиды облегчало ее расположение недалеко от каменного карьера.

На YouTube ролик выложил научно-популярный канал It's Okay To Be Smart!

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