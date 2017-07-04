В Китае обнаружили останки людей-великанов, живших 5 тысяч лет назад

В ходе раскопок, продолжающихся с прошлого года в восточной провинции Шаньдун, китайские археологи обнаружили останки людей-великанов ростом под два метра, живших около 5 тысяч лет назад.

Ученые полагают, что останки принадлежат представителям культуры эпохи неолита Луншань. Судя по костям, рост древних людей превышал 1,9 метра. Как отмечают специалисты, при жизни они были еще выше. Это гигантский рост для современных низкорослых китайцев. Судя по всему, у их предков не было недостатка в еде.

Это подтверждают и находки, обнаруженные на месте раскопок. Археологи установили, что люди, населявшие восток Китая 5 тысяч лет назад, имели развитое сельское хозяйство: занимались выращиванием злаковых культур и разведением свиней. Древнее население этой территории жило в довольно комфортных условиях: в жилищах имелись обособленные спальни и прочие специализированные помещения. К настоящему моменту археологам удалось раскопать развалины более 100 зданий, свыше 200 захоронений и порядка 20 жертвенных ям, сообщает "Чжунго синьвэньван".



