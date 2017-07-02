Китай в воскресенье, 2 июля, произвел с космодрома Вэньчан запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") со спутником связи "Шицзянь-18". Но пуск прошел не удачно. По данным китайских СМИ, во время полета зафиксировано отклонение от нормы.

Вывести на орбиту спутник "Шицзянь-18" не удалось. Власти Китая объявили о начале расследования в связи с фактом неудачного запуска, - передало агентство "Синьхуа".

Ракета "Чанчжэн-5" была доставлена на космодром в китайской провинции Хайнань в начале мая, ее транспортировка производилась по морю из порта Тяньцзинь (Северный Китай) с отставанием от графика в связи с неблагоприятными погодными условиями, - сообщает ТАСС.

При создании "Великого похода — 5" были использованы более 200 новых технологий. Грузоподъемность ракеты составляет 25 тонн при полете на низкую околоземную и 14 тонн в случае выхода на геостационарную переходную орбиту. В высоту "Чанчжэн-5" составляет 57 м, в диаметре достигая пяти метров. Первый успешный ее запуск КНР осуществила в ноябре 2016 года, когда в космос был отправлен спутник "Шицзянь-17".