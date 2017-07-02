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Астроном-любитель продемонстрировал «лицо» Юпитера

2 июля 2017, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Астроном-любитель продемонстрировал «лицо» Юпитера
фото: globallookpress.com

NASA выложило в интернет изображение, на котором запечатлено «лицо» Юпитера. На снимке можно увидеть «глаза» самой большой планеты Солнечной системы – в их роли выступили бушующие на поверхности небесного тела бури.

«Лицо» Юпитера создал астроном-любитель Джейсон Майор. Американец получил данное изображение, отредактировав в графической программе одну из фотографий Юпитера, переданную на Землю зондом Juno. В NASA сочли снимок веселым и опубликовали его на своем сайте.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в скором времени зонд Juno впервые в истории исследования космоса сделает детальные снимки Большого красного пятна на Юпитере.

 

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