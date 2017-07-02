Человек меняет тембр голоса, исходя из социального статуса собеседника

Исходящие от человека сигналы: поза, жесты, мимика и даже тембр голоса, играют важную роль в общении. Так, высота голоса человека меняется в зависимости от того, кем является его собеседник, а точнее, каков социальный статус слушателя.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого добровольцы должны были пройти собеседование при приеме на работу. Когда участник воспринимал интервьюера как человека, стоящего выше по социальной лестнице, его голос становился выше. Несознательно это может демонстрировать покорность с целью избежать конфликта. И наоборот, тембр голоса понижался, если участник находился в более прочном и властном положении. Исследователи также отмечали более низкий тембр голоса, когда испытуемые отвечали на межличностные вопросы, например, о конфликтных ситуациях.

Люди, высоко оценивающие свой социальный статус, не меняют громкость голоса, что, вероятно, свидетельствует об их спокойствии и ощущении контроля над ситуацией, отмечается в журнале PLOS ON.



