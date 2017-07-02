Испытания системы планетарной обороны Земли от астероидов намечены на 2022 год

Через несколько лет NASA намерено испытать технологию, которая поможет обезопасить Землю от столкновения с космическими телами. DART будет первой миссией NASA в этом направлении.

Речь идет о системе планетарной обороны, которая основывается на отклонении астероидов с их траектории полета с помощью кинетического удара. Первым испытаниям подвергнется астероид Дидимос, который будет пролетать мимо Земли в октябре 2022 года, а затем в 2024-м.

У Дидимоса есть небольшой спутник диаметром 150 метров и радиусом орбиты около 1.1 км. Именно с этим спутником и будет происходить столкновение. Зонд DART весом 300 кг на скорости чуть более 20 тыс км/ч влетит в спутник Дидимоса, проведя таким образом, контролируемое столкновение. Поскольку столкновение зонда будет происходить со спутником, то небольшое его отклонение от траектории будет уравновешено Дидимосом, и в целом система не поменяет направления своего движения в солнечной системе, дабы избежать непредсказуемых последствий эксперимента, но в то же время сведет на нет его потенциальную опасность для Земли. Данные об отклонении траектории спутника будут получены и обработаны на Земле с тем, чтобы в будущем стало возможным отклонять траектории астероидов от нашей планеты.



