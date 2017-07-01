Россия запустит с Байконура сразу 12 космических аппаратов

Массовый старт космических аппаратов с космодрома Байконур назначен на 14 июля. Стартует сразу 12 аппаратов, среди них - российский спутник дистанционного зондирования Земли, изготовленный РФ и Белоруссией.

Распоряжение о совместном старте 12 космических аппаратов дал глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев, пишет «Комсомольская правда».

С российского космодрома стартуют спутники пяти стран. В числе запускаемых аппаратов – спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК», изготовленный совместно Россией и Белоруссией. Есть в числе запускаемых спутников аппараты японского, норвежского, немецкого и американского производства.