В ночь на 30 июня в небе над Соединенными Штатами появились сине-зеленые облака. Это стало результатом усилий специалистов космического агентства NASA.

NASA после нескольких неудачных попыток смогло запустить ракету, которая выпустила цветной пар из 10 канистр, после чего упала в Атлантический океан. Создание искусственных облаков преследовало научные цели – с их помощью ученые могут следить за воздушными течениями и перемещением ионов в ионосфере.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали о продолжающейся миссии запущенного агентством к Юпитеру зонда Juno. Планируется, что через 10 дней космический аппарат впервые в истории науки сможет передать на Землю детальные изображения Большого красного пятна.