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NASA создало искусственные сине-зеленые облака (ВИДЕО)

1 июля 2017, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

NASA создало искусственные сине-зеленые облака (ВИДЕО)
фото: pixabay.com

В ночь на 30 июня в небе над Соединенными Штатами появились сине-зеленые облака. Это стало результатом усилий специалистов космического агентства NASA.

NASA после нескольких неудачных попыток смогло запустить ракету, которая выпустила цветной пар из 10 канистр, после чего упала в Атлантический океан. Создание искусственных облаков преследовало научные цели – с их помощью ученые могут следить за воздушными течениями и перемещением ионов в ионосфере.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали о продолжающейся миссии запущенного агентством к Юпитеру зонда Juno. Планируется, что через 10 дней космический аппарат впервые в истории науки сможет передать на Землю детальные изображения Большого красного пятна.

 

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В Раде нашли альтернативу визовому режиму с Россией

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Из-за непогоды в Москве пострадали 16 человек

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Пассажиры летели рейсом компании S7 из Перми в Москву. Из-за урагана в столице борт совершил посадку в аэропорту Воронежа. Люди провели семь часов в самолете без еды и воды. Экипаж ситуацию не комментирует.

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