Зонд Juno впервые покажет вблизи самый большой вихрь в Солнечной системе

NASA сообщило в своем микроблоге в соцсети Twitter о том, что запущенный агентством космический аппарат через 10 дней достигнет Большого красного пятна Юпитера.

Планируется, что зонд Juno сможет передать на Землю первые в истории исследования человечеством космоса детальные снимки Большого красного пятна, которое является самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе. Полученные изображения помогут ученым лучше изучить данное явление.

Ранее «Аргументы недели» опубликовали видеозапись, на которой запечатлен ураган над поверхностью Юпитера. Данные кадры были сделаны зондом Juno месяц назад.