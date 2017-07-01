Зонд Juno впервые покажет вблизи самый большой вихрь в Солнечной системе
1 июля 2017, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]
NASA сообщило в своем микроблоге в соцсети Twitter о том, что запущенный агентством космический аппарат через 10 дней достигнет Большого красного пятна Юпитера.
Планируется, что зонд Juno сможет передать на Землю первые в истории исследования человечеством космоса детальные снимки Большого красного пятна, которое является самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе. Полученные изображения помогут ученым лучше изучить данное явление.
Ранее «Аргументы недели» опубликовали видеозапись, на которой запечатлен ураган над поверхностью Юпитера. Данные кадры были сделаны зондом Juno месяц назад.