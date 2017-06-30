Дружба учёных с полезными бактериями помогает «лечить» поля

Доцент кафедры экологии и ботаники биологического факультета БашГУ Светлана ГАРИПОВА уверена, что повысить урожай могут помочь полезные бактерии, а еще улучшить вкус овощей и фруктов, снизить пагубное воздействие пестицидов и даже конкурировать с ГМО.



Всё, как у людей



- Светлана Равилевна, как бактерии могут улучшить урожай на огромных полях?



- Начну с того, что у растений всё как у людей. Организм – целый биом, обитель невидимых существ снаружи и внутри. Мы заселены самыми разными микроорганизмами. Новорожденного младенца обычно первые три месяца беспокоят колики. Это его кишечник заселяют микробы. Малыш постепенно адаптируется к окружающей среде. И растения тоже не стерильны. Хотя до недавних пор учебники говорили: если в растениях и появятся бактерии, то это болезнетворная инфекция. То, что снаружи они покрыты микроорганизмами, известно давно. Однако о том, что полезная для него микробиота есть и внутри, почти не было информации.



В 1994 г. я защитила диссертацию. Тогда уже у меня были предположения, что в самих клубеньках бобового растения помимо известных живут бактерии, которые выполняют для хозяина очень важные функции. Однако не успела это проверить. Стала преподавать, занялась семьей… До сих пор жалею, что промолчала. Это могло стать научным открытием, на 10 лет опередившим факт обнаружения существования эндофитных бактерий - микроорганизмов, которые поддерживают иммунитет, синтезируют фитогормоны, защищают растения от стрессов.



- Значит растения болеют, как люди… Только разума у них нет?



- Это ещё вопрос… Такого, как у нас, нет, конечно. Вместо нервной системы - химическая рецепция. Растение сообщает окружающим о том, что страдает, и получает помощь от бактерий, с которыми у него взаимовыгодные отношения.

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