Модель падения Челябинского метеорита воссоздали в NASA

Специалисты NASA продемонстрировали, как Челябинский метеорит распался на части при входе в земную атмосферу.

Презентация компьютерной модели состоялась на текущей неделе. Сотрудники американского космического агентства смогли при помощи суперкомпьютера сымитировать процессы, которые произошли с небесным телом, упавшим на территории Челябинской области в феврале 2013 года.

Ранее «Аргументы недели» писали, что на крышу сарая, принадлежащего жителю одной из нидерландских деревень, упал метеорит небольшого размера. Ученые провели исследование объекта и выяснили, что он является ровесником Солнечной системы.