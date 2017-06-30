Комета Энке с ускорением движется к Земле

Комета Энке - "мать" Тунгусского метеорита - с ускорением движется к Земле. Опасное небесное тело может врезать в нашу планету в 2022 году и уничтожить все живое. Учёные прогнозируют страшные последствия катаклизма.

Комета, размер которой больше Челябинского метеорита, с огромной скоростью стремится к Земле.

"Аргументы недели" писали, что диаметр обломков кометы Энке, которые упадут на Землю, может составить до 200-300 метров. Ученые уверены, что массовой гибели людей избежать не удастся.

Но исследователи считают, что описанный ими катастрофический сценарий маловероятен.

Напомним, из-за осколка кометы, упавшего на Землю в 1908, произошел взрыв в районе реки Подкаменная Тунгусска. Его мощность сравнима с ударом водородной бомбы.