Комета Энке с ускорением движется к Земле
30 июня 2017, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
Комета Энке - "мать" Тунгусского метеорита - с ускорением движется к Земле. Опасное небесное тело может врезать в нашу планету в 2022 году и уничтожить все живое. Учёные прогнозируют страшные последствия катаклизма.
Комета, размер которой больше Челябинского метеорита, с огромной скоростью стремится к Земле.
"Аргументы недели" писали, что диаметр обломков кометы Энке, которые упадут на Землю, может составить до 200-300 метров. Ученые уверены, что массовой гибели людей избежать не удастся.
Но исследователи считают, что описанный ими катастрофический сценарий маловероятен.
Напомним, из-за осколка кометы, упавшего на Землю в 1908, произошел взрыв в районе реки Подкаменная Тунгусска. Его мощность сравнима с ударом водородной бомбы.