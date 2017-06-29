Россия и США обсуждали совместную постройку космического буксира
29 июня 2017, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
29 июня 2017, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]
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Не приходя в сознание,скончался экс–солист «Иванушек International» Олег Яковлев
//Общество
Врач - по поводу диагноза онкобольной, что обратилась к Путину: Надежда есть!
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В США проект о новых антироссийских санкциях приостановили: ждут саммита G20
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Во Владимирской области чиновница отказалась общаться с "глупыми жителями"
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