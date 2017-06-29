Россия и США обсуждали совместную постройку космического буксира

В отчете РКК «Энергия» за минувший год есть упоминание о проходивших переговорах по совместному строительству межорбитального солнечного буксира. При этом нет сведений, продолжается ли это обсуждение сейчас.

Согласно отчета, убыток РКК «Энергия» за минувший год составил свыше 8 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. А еще в годовом отчете российской госкорпорации есть информация о переговорах с американской стороной по поводу совместного строительства космического межорбитального буксира. Переговоры велись с компанией «Боинг».

Планировалось создание около Луны некой базы с необходимой инфраструктурой для реализации планов колонизации спутника Земли и создание пилотируемых кораблей нового типа, - межорбитального солнечного буксира.