Ученые не исключают, что в будущем вокруг Земли могут образоваться кольца, наподобие тех, которыми обладает Сатурн. Донором может стать собственный спутник - Луна.



Кольца Сатурна - это система плоских концентрических образований изо льда и пыли. Подобные образования есть также у Нептуна, Юпитера и Урана и некоторых астероидов. Исследователи склоняются к мнению, что некогда кольцами обладал и Марс, но со временем оно преобразовалось в спутники Деймос и Фобос. Причем, последний когда-то вернется в свое первоначальное состояние.

На Земле же произойдет обратный процесс – планета тоже обзаведется своим кольцом. Луна уже сейчас начала отдаляться от нашей планеты, но в силу гравитации Земля не позволит ей это сделать. Спутник может не выдержать силы притяжения и разбиться на миллионы фрагментов, которые впоследствии сформируют кольцо, поясняют «Актуальные новости».



