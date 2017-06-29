Американские уфологи утверждают, что обнаружили в марсианском кратере останки неизвестного животного. Своё открытие они сделали после тщательного изучения фотографий, предоставленных NASA.



Находка располагается в кратере Ковальского, который находится в лавовой долине недалеко от вулкана Арсия Монс. Учёным давно известно, что на дне кратера находится большое скопление заледенелых залежей воды. Исследователи также не исключают, что в пещерах, которыми богата данная местность, могут быть и другие не менее интересные находки.

Скептики отказываются верить, что на фотографиях изображена голова животного до тех пор, пока снимки не будут опубликованы с нескольких ракурсов. По их мнению, сейчас можно лишь говорить о космическом мусоре или камнях, по форме напоминающих череп животного.









