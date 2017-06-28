//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Наука 13+

Астрономы выдвинули новую теорию возникновения Солнца

28 июня 2017, 23:50 [ «Аргументы Недели» ]

Астрономы выдвинули новую теорию возникновения Солнца
фото: pixabay.com

Группа зарубежных астрономов опубликовала исследование, в котором выдвигается новая гипотеза зарождения Солнца.

До настоящего времени в науке было принято считать, что звезда возникла из водородного облака. Авторы материала, о котором идет речь, поставили данную теорию под сомнение. Ученые предположили, что Солнце сформировалось в звездном скоплении, которое затем рассеялось.

Ранее «Аргументы недели» писали, что специалисты попытались опровергнуть парадокс слабого молодого Солнца. Астроном Петрус Мартенс пришел к выводу, что 3 млрд лет назад Солнце было гигантской звездой. Согласно гипотезе Мартенса, впоследствии небесное тело уменьшилось в размерах.         

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ДЦ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Общество

Чумовой юмор, однако!

Чумовой юмор, однако!

«Весь мир театр, а люди в нём актёры», – написал в XVII веке Уильям Шекспир. Театр в нашей стране приживался с трудом, зато анекдоты как замена сценическим репризам всегда были популярны. Особый расцвет анекдотического народного творчества пришёлся на застойные годы.

//Политика

СМИ узнали о секретном предупреждении Тиллерсона Лаврову

СМИ узнали о секретном предупреждении Тиллерсона Лаврову

Стало известно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон секретно предупредил главу российского МИДа Сергея Лаврова о возможных последствиях новой химической атаки в Сирии, дабы пресечь возможные попытки.

//Общество

В Госдепе заявили о существовании на территории России трудовых лагерей КНДР

В Госдепе заявили о существовании на территории России трудовых лагерей КНДР

Госдепартамент США распространил доклад, посвященный торговле людьми. В нем, в частности, говорится, что на территории России находятся «северокорейские» лагеря, где десятки тысяч рабочих из КНДР привлечены к принудительному труду.
sungrado

//Политика

СМИ: В Кремле решили отказаться от конкурентности на губернаторских выборах

СМИ: В Кремле решили отказаться от конкурентности на губернаторских выборах

Сильные конкуренты действующих глав регионов могут быть не допущены к осенним выборам. В Кремле решили отказаться от принципа конкурентности на губернаторских выборах в сентябре.

//В мире

Украинская прокуратура попросит NASA проследить за возведением Крымского моста

Украинская прокуратура попросит NASA проследить за возведением Крымского моста

На сайте ведомства говорится, что специалисты NASA и других иностранных организаций должны будут проверить, как российские строители соблюдают требования экологической безопасности при проведении работ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Криминал

Сенсационное признание: киллера Вороненкова застрелил не охранник

Сенсационное признание: киллера Вороненкова застрелил не охранник

В эфире популярной программы «Пусть говорят» на Первом канале обсудили детали расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого 23 марта в центре Киева.

//В мире

Автомобиль с сотрудниками СБУ взорвался под Константиновкой на Донбассе

Автомобиль с сотрудниками СБУ взорвался под Константиновкой на Донбассе

В Донецкой области под Константиновкой взорвался автомобиль с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). В результате взрыва один силовик погиб. Четверо сотрудников СБУ ранены.

//Новости ADWILE

//Общество

Дуров опубликовал данные Telegram для внесения в реестр Роскомнадзора

Дуров опубликовал данные Telegram для внесения в реестр Роскомнадзора

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что "регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках".

//Шоу-бизнес

Стала известна причина госпитализации экс-солиста "Иванушек"

Стала известна причина госпитализации экс-солиста "Иванушек"

Журналистам удалось выяснить, что случилось с экс-солистом "Иванушек International" Олегом Яковлевым. Оказалось, что артиста госпитализировали из-за двустороннего воспаления легких.
sungrado

//Новости партнеров

//Спорт

Бах предупреждает и готов спустить курок

Бах предупреждает и готов спустить курок

Казалось, мы уже забыли о прошлогоднем кошмаре, когда сборную России со скрипом допустили на Олимпиаду. А параолимпийцы, легкоатлеты, тяжелоатлеты остались за бортом. Это в прошлом? Увы, нет…

//Спорт

Последний император улетел в нокаут

Последний император улетел в нокаут

Совсем не такого мы ждали от боя Емельяненко! 40-летняя легенда попала в нокаут уже на 74-й секунде, попав под кулак американца Мэтта Митриона. Может, тебе лучше завязать со спортом, Федя?

//Спорт

Сергей Бобровский: лучший вратарь мира? Конечно, да!

Сергей Бобровский: лучший вратарь мира? Конечно, да!

Сергей Бобровский – единственный вратарь в истории российского хоккея, завоевавший «Везина Трофи». Причём два раза! Рассказываем о парне из Новокузнецка, который стал знаменитым.

//Спорт

Сочинские разборки Мексики  и Германии

Сочинские разборки Мексики  и Германии

Сегодня в Сочи определится второй финалист Кубка Конфедераций. Сборные Германии и Мексики должны выяснить, кто из них станет участником решающего матча в Санкт-Петербурге 2 июля.

//Культура

«Лебединое озеро» с итальянским акцентом

«Лебединое озеро» с итальянским акцентом

Уже не первый год «Летние балетные сезоны» радуют российских и иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. По самым скромным подсчётам, «Сезоны» за всю историю посетило более 600 тысяч человек. И такие цифры внушают доверие зрителям. 

//Спорт

Обреченные на провал?

Обреченные на провал?

Сборная России уступила на Кубке Конфедераций Португалии и Мексике и уже в восьмой раз в своей истории не смогла выйти из группы на крупном турнире. Бронза на Евро-2008 так и остаётся единственным успехом российской команды.

//Общество

Очень странные дела

Очень странные дела

Анонсируя и аргументируя появление новой специальной рубрики «Из зала суда» в статье «Дела арбитражные» («АН» №50 (541) от 22 декабря 2016 г.), мы писали, что преследуемая нами цель – помочь председателю Верховного суда В. Лебедеву и российским судьям, попавшим под информационный пресс.

//Общество

Просто удивительно

Просто удивительно

Фразу, вынесенную в заголовок, произнёс президент России Владимир Путин, комментируя постановление одного из российских судов. Национальный лидер зачитал отрывок документа: «такой-то, фамилия, и дальше – совершил (преступление. – «АН») путём написания заявления в Липецкую облпрокуратуру.

//Сад-огород

«Биоклад» вдохнул в почву новую жизнь

«Биоклад» вдохнул в почву новую жизнь

Здравствуйте, «Аргументы недели». Хочется сказать вам большое спасибо за вашу газету, которая помогает жить и разбираться в этой загадочной и непонятной жизни нашей России. Коротко о себе. По специальности я агроном с 40-летним стажем, сейчас на пенсии

//История

Таганрогская клятва

Таганрогская клятва

Национальный герой Италии Джузеппе Гарибальди родился 4 июля 1807 года. 210-летний юбилей. Хороший повод вспомнить и самого этого человека, и роль России в его судьбе, и русских, вставших в ряды гарибальдийцев. Случайно ли, что интересующее нас событие произошло именно в российском Таганроге?

//Общество

Качество под защитой

Качество под защитой

Каждый год премия в области высокого качества сервиса и производимых товаров «Права потребителей и качество обслуживания» собирает лучшие компании из разных сфер бизнеса: страхование, банковское дело, общественное питание, связь и др. Этот год не стал исключением.

//Город М

Голодный научный паёк

Голодный научный паёк

По мере приближения назначенных на сентябрь выборов президента Российской академии наук (РАН) страсти накаляются не только в академической среде, но и в рядах так называемой «политической элиты». И если учёные трубят о нарастающем отставании страны от мирового научного прогресса

//Шпионаж

Поминки по создателю «Вымпела»

Поминки по создателю «Вымпела»

В эту весть не хотелось верить. «21 июня 2017 года ушёл из жизни легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов». Он умер на 92-м году жизни. Юрий Иванович был настоящим русским офицером

//Город М

Кино на крыше

Кино на крыше

В рамках проекта «Партизанский кинотеатр» на крышах домов и во дворах будут показывать фильмы. На данный момент количество площадок, где будут организованы необычные показы, ещё не определено. Но известно, что на этих местах установят экраны, проекторы и сиденья для гостей.

//Культура

ММКФ-2017: русский отличились

ММКФ-2017: русский отличились

В этом году в конкурсе игрового и документального кино лидерами оказались именно русские фильмы. Это сказка сказок Рустама Хамдамова «Мешок без дна», это «Последний вальс» Юлии Бобковой и эпос мастера документального кино Сергея Дебижева «Раскалённый хаос».

//Хайтек

Честь имею

Честь имею

Компания Huawei представила в Китае свой новый флагманский смартфон Honor 9. Предыдущая – восьмая версия была очень успешна, если оценивать её по продажам, поэтому внешне аппарат практически не изменился – корпус всё так же выполнен из стекла и металла, а задняя часть оригинально закруглена

//Хайтек

Faster harder scooter!

Faster harder scooter!

Xiaomi уже зарекомендовала себя как производитель недорогих, но качественных смартфонов. Однако китайская компания не намерена останавливаться на этом и недавно представила весьма необычный для себя продукт от суббренда Mijia – электросамокат!

//Хайтек

В банкомат с телефоном

В банкомат с телефоном

Уже несколько лет по всему миру успешно функционируют платёжные системы Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, которые позволяют с помощью смартфона расплачиваться через физические терминалы вашей банковской картой

//Наука

Астрономы выдвинули новую теорию возникновения Солнца

Астрономы выдвинули новую теорию возникновения Солнца

Ранее «Аргументы недели» писали, что специалисты попытались опровергнуть парадокс слабого молодого Солнца. Астроном Петрус Мартенс пришел к выводу, что 3 млрд лет назад Солнце было гигантской звездой.

//Культура

Я помню время перестройки

Я помню время перестройки

Актёр Константин Юшкевич родом из Екатеринбурга, там и окончил первый театральный вуз. А затем уж ГИТИС. Снялся в более чем 70 фильмах: «Чистое искусство», «Девятый отдел», «Челночницы», «Адвокатессы» и др. По словам Константина, ему в жизни повезло: он занимается любимым делом

//Культура

Рыба ищет, где глубже, зритель - где легче

Рыба ищет, где глубже, зритель - где легче

В Московском драматическом театре имени Пушкина состоялась премьера спектакля «Эта прекрасная жизнь» по пьесе Кена Людвига. Комедию повышенной лёгкости играют известные актёры – Игорь Бочкин, Елена Яковлева, Ольга Волкова, постановка Романа Самгина

//Общество

Ракетный договор Горбачёва умирает

Ракетный договор Горбачёва умирает

Эпопея с ритуальными плясками вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договора РСМД, или ДРСМД) продолжается. Похоже, окончанием истории станет выход Вашингтона и Москвы из договора

//Общество

К нам едут Служитель двух святынь и председатель Китая

К нам едут Служитель двух святынь и председатель Китая

Начало июля обещает стать для России очень насыщенным важнейшими международными визитами. 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин начнёт свой официальный визит в нашу страну. Затем он и Владимир Путин отправятся на саммит G20 в Германию к Ангеле Меркель

//Происшествия

Суд арестовал Мару Багдасарян

Суд арестовал Мару Багдасарян

Ранее в среду СМИ сообщили, что стритрейсерша пожаловалась президенту России на действия сотрудников правоохранительных органов. По мнению девушки, ее незаконно лишили водительского удостоверения.

//Общество

Чумовой юмор, однако!

Чумовой юмор, однако!

«Весь мир театр, а люди в нём актёры», – написал в XVII веке Уильям Шекспир. Театр в нашей стране приживался с трудом, зато анекдоты как замена сценическим репризам всегда были популярны. Особый расцвет анекдотического народного творчества пришёлся на застойные годы.

//Политика

СМИ узнали о секретном предупреждении Тиллерсона Лаврову

СМИ узнали о секретном предупреждении Тиллерсона Лаврову

Стало известно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон секретно предупредил главу российского МИДа Сергея Лаврова о возможных последствиях новой химической атаки в Сирии, дабы пресечь возможные попытки.

//Общество

В Госдепе заявили о существовании на территории России трудовых лагерей КНДР

В Госдепе заявили о существовании на территории России трудовых лагерей КНДР

Госдепартамент США распространил доклад, посвященный торговле людьми. В нем, в частности, говорится, что на территории России находятся «северокорейские» лагеря, где десятки тысяч рабочих из КНДР привлечены к принудительному труду.

//Политика

СМИ: В Кремле решили отказаться от конкурентности на губернаторских выборах

СМИ: В Кремле решили отказаться от конкурентности на губернаторских выборах

Сильные конкуренты действующих глав регионов могут быть не допущены к осенним выборам. В Кремле решили отказаться от принципа конкурентности на губернаторских выборах в сентябре.

//В мире

Украинская прокуратура попросит NASA проследить за возведением Крымского моста

Украинская прокуратура попросит NASA проследить за возведением Крымского моста

На сайте ведомства говорится, что специалисты NASA и других иностранных организаций должны будут проверить, как российские строители соблюдают требования экологической безопасности при проведении работ.

//Криминал

Сенсационное признание: киллера Вороненкова застрелил не охранник

Сенсационное признание: киллера Вороненкова застрелил не охранник

В эфире популярной программы «Пусть говорят» на Первом канале обсудили детали расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого 23 марта в центре Киева.

//В мире

Автомобиль с сотрудниками СБУ взорвался под Константиновкой на Донбассе

Автомобиль с сотрудниками СБУ взорвался под Константиновкой на Донбассе

В Донецкой области под Константиновкой взорвался автомобиль с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). В результате взрыва один силовик погиб. Четверо сотрудников СБУ ранены.

//Общество

Дуров опубликовал данные Telegram для внесения в реестр Роскомнадзора

Дуров опубликовал данные Telegram для внесения в реестр Роскомнадзора

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что "регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках".

//Шоу-бизнес

Стала известна причина госпитализации экс-солиста "Иванушек"

Стала известна причина госпитализации экс-солиста "Иванушек"

Журналистам удалось выяснить, что случилось с экс-солистом "Иванушек International" Олегом Яковлевым. Оказалось, что артиста госпитализировали из-за двустороннего воспаления легких.

//Спорт

Бах предупреждает и готов спустить курок

Бах предупреждает и готов спустить курок

Казалось, мы уже забыли о прошлогоднем кошмаре, когда сборную России со скрипом допустили на Олимпиаду. А параолимпийцы, легкоатлеты, тяжелоатлеты остались за бортом. Это в прошлом? Увы, нет…

//Спорт

Последний император улетел в нокаут

Последний император улетел в нокаут

Совсем не такого мы ждали от боя Емельяненко! 40-летняя легенда попала в нокаут уже на 74-й секунде, попав под кулак американца Мэтта Митриона. Может, тебе лучше завязать со спортом, Федя?

//Спорт

Сергей Бобровский: лучший вратарь мира? Конечно, да!

Сергей Бобровский: лучший вратарь мира? Конечно, да!

Сергей Бобровский – единственный вратарь в истории российского хоккея, завоевавший «Везина Трофи». Причём два раза! Рассказываем о парне из Новокузнецка, который стал знаменитым.

//Спорт

Сочинские разборки Мексики  и Германии

Сочинские разборки Мексики  и Германии

Сегодня в Сочи определится второй финалист Кубка Конфедераций. Сборные Германии и Мексики должны выяснить, кто из них станет участником решающего матча в Санкт-Петербурге 2 июля.

//Культура

«Лебединое озеро» с итальянским акцентом

«Лебединое озеро» с итальянским акцентом

Уже не первый год «Летние балетные сезоны» радуют российских и иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. По самым скромным подсчётам, «Сезоны» за всю историю посетило более 600 тысяч человек. И такие цифры внушают доверие зрителям. 

//Спорт

Обреченные на провал?

Обреченные на провал?

Сборная России уступила на Кубке Конфедераций Португалии и Мексике и уже в восьмой раз в своей истории не смогла выйти из группы на крупном турнире. Бронза на Евро-2008 так и остаётся единственным успехом российской команды.

//Общество

Очень странные дела

Очень странные дела

Анонсируя и аргументируя появление новой специальной рубрики «Из зала суда» в статье «Дела арбитражные» («АН» №50 (541) от 22 декабря 2016 г.), мы писали, что преследуемая нами цель – помочь председателю Верховного суда В. Лебедеву и российским судьям, попавшим под информационный пресс.

//Общество

Просто удивительно

Просто удивительно

Фразу, вынесенную в заголовок, произнёс президент России Владимир Путин, комментируя постановление одного из российских судов. Национальный лидер зачитал отрывок документа: «такой-то, фамилия, и дальше – совершил (преступление. – «АН») путём написания заявления в Липецкую облпрокуратуру.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Сад-огород

«Биоклад» вдохнул в почву новую жизнь

«Биоклад» вдохнул в почву новую жизнь

Здравствуйте, «Аргументы недели». Хочется сказать вам большое спасибо за вашу газету, которая помогает жить и разбираться в этой загадочной и непонятной жизни нашей России. Коротко о себе. По специальности я агроном с 40-летним стажем, сейчас на пенсии

//История

Таганрогская клятва

Таганрогская клятва

Национальный герой Италии Джузеппе Гарибальди родился 4 июля 1807 года. 210-летний юбилей. Хороший повод вспомнить и самого этого человека, и роль России в его судьбе, и русских, вставших в ряды гарибальдийцев. Случайно ли, что интересующее нас событие произошло именно в российском Таганроге?

//Общество

Качество под защитой

Качество под защитой

Каждый год премия в области высокого качества сервиса и производимых товаров «Права потребителей и качество обслуживания» собирает лучшие компании из разных сфер бизнеса: страхование, банковское дело, общественное питание, связь и др. Этот год не стал исключением.

//Город М

Голодный научный паёк

Голодный научный паёк

По мере приближения назначенных на сентябрь выборов президента Российской академии наук (РАН) страсти накаляются не только в академической среде, но и в рядах так называемой «политической элиты». И если учёные трубят о нарастающем отставании страны от мирового научного прогресса

//Шпионаж

Поминки по создателю «Вымпела»

Поминки по создателю «Вымпела»

В эту весть не хотелось верить. «21 июня 2017 года ушёл из жизни легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов». Он умер на 92-м году жизни. Юрий Иванович был настоящим русским офицером

//Город М

Кино на крыше

Кино на крыше

В рамках проекта «Партизанский кинотеатр» на крышах домов и во дворах будут показывать фильмы. На данный момент количество площадок, где будут организованы необычные показы, ещё не определено. Но известно, что на этих местах установят экраны, проекторы и сиденья для гостей.

//Культура

ММКФ-2017: русский отличились

ММКФ-2017: русский отличились

В этом году в конкурсе игрового и документального кино лидерами оказались именно русские фильмы. Это сказка сказок Рустама Хамдамова «Мешок без дна», это «Последний вальс» Юлии Бобковой и эпос мастера документального кино Сергея Дебижева «Раскалённый хаос».

//Хайтек

Честь имею

Честь имею

Компания Huawei представила в Китае свой новый флагманский смартфон Honor 9. Предыдущая – восьмая версия была очень успешна, если оценивать её по продажам, поэтому внешне аппарат практически не изменился – корпус всё так же выполнен из стекла и металла, а задняя часть оригинально закруглена

//Хайтек

Faster harder scooter!

Faster harder scooter!

Xiaomi уже зарекомендовала себя как производитель недорогих, но качественных смартфонов. Однако китайская компания не намерена останавливаться на этом и недавно представила весьма необычный для себя продукт от суббренда Mijia – электросамокат!

//Хайтек

В банкомат с телефоном

В банкомат с телефоном

Уже несколько лет по всему миру успешно функционируют платёжные системы Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, которые позволяют с помощью смартфона расплачиваться через физические терминалы вашей банковской картой

//Наука

Астрономы выдвинули новую теорию возникновения Солнца

Астрономы выдвинули новую теорию возникновения Солнца

Ранее «Аргументы недели» писали, что специалисты попытались опровергнуть парадокс слабого молодого Солнца. Астроном Петрус Мартенс пришел к выводу, что 3 млрд лет назад Солнце было гигантской звездой.

//Культура

Я помню время перестройки

Я помню время перестройки

Актёр Константин Юшкевич родом из Екатеринбурга, там и окончил первый театральный вуз. А затем уж ГИТИС. Снялся в более чем 70 фильмах: «Чистое искусство», «Девятый отдел», «Челночницы», «Адвокатессы» и др. По словам Константина, ему в жизни повезло: он занимается любимым делом

//Культура

Рыба ищет, где глубже, зритель - где легче

Рыба ищет, где глубже, зритель - где легче

В Московском драматическом театре имени Пушкина состоялась премьера спектакля «Эта прекрасная жизнь» по пьесе Кена Людвига. Комедию повышенной лёгкости играют известные актёры – Игорь Бочкин, Елена Яковлева, Ольга Волкова, постановка Романа Самгина

//Общество

Ракетный договор Горбачёва умирает

Ракетный договор Горбачёва умирает

Эпопея с ритуальными плясками вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договора РСМД, или ДРСМД) продолжается. Похоже, окончанием истории станет выход Вашингтона и Москвы из договора

//Общество

К нам едут Служитель двух святынь и председатель Китая

К нам едут Служитель двух святынь и председатель Китая

Начало июля обещает стать для России очень насыщенным важнейшими международными визитами. 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин начнёт свой официальный визит в нашу страну. Затем он и Владимир Путин отправятся на саммит G20 в Германию к Ангеле Меркель

//Происшествия

Суд арестовал Мару Багдасарян

Суд арестовал Мару Багдасарян

Ранее в среду СМИ сообщили, что стритрейсерша пожаловалась президенту России на действия сотрудников правоохранительных органов. По мнению девушки, ее незаконно лишили водительского удостоверения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры