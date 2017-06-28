Астрономы выдвинули новую теорию возникновения Солнца

Группа зарубежных астрономов опубликовала исследование, в котором выдвигается новая гипотеза зарождения Солнца.

До настоящего времени в науке было принято считать, что звезда возникла из водородного облака. Авторы материала, о котором идет речь, поставили данную теорию под сомнение. Ученые предположили, что Солнце сформировалось в звездном скоплении, которое затем рассеялось.

Ранее «Аргументы недели» писали, что специалисты попытались опровергнуть парадокс слабого молодого Солнца. Астроном Петрус Мартенс пришел к выводу, что 3 млрд лет назад Солнце было гигантской звездой. Согласно гипотезе Мартенса, впоследствии небесное тело уменьшилось в размерах.