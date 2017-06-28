Генетики: пятая часть россиян являются родственниками королевы Великобритании

Почти пятая часть россиян имеют родственные связи с королевой Великобритании Елизаветой II. Российские ученые-генетики провели исследование и доказали: 20 процентов россиян генетически связаны с представителями современной династии Виндзоров, к которой принадлежит британская королева, дети императора Николая II и королевы Франции Марии Медичи.

Генетик, глава компании Genotek Валерий Ильинский рассказал, что ДНК-тест был сделан три года для Владимира Жириновского. Согласно результатам, политик имеет общих предков с Наполеоном и Эйнштейном. По данным Genotek, к гаплогруппе E1b1b1 Владимира Жириновского относится Адольф Гитлер, Влад Цепеш и Бенито Муссолини.

Ученые пояснили, что выводы о генетическом родстве позволяет сделать митохондриальная ДНК.