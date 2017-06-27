С МКС сбросили не сработавшую солнечную батарею NASA

На МКС приняли решение отстыковать экспериментальную развертываемую солнечную батарею с МКС. Отмечается, «сброс» объекта произошел из-за множественных неудачных попыток свернуть его для успешного возвращения на Землю.

Специалисты неделю с успехом тестировали экспериментальную развертываемую солнечную батарею, но попытки ее свернуть окончились неудачей. После совещания команда управления МКС решила сбросить ее с места крепления на конце робота-манипулятора, где она находилась в рабочем состоянии. Об этом сообщается на сайте NASA.

Изначально планировалось, что солнечную батарею поместят в космический грузовик Dragon, который вернется на Землю в июле.

Конструкция, собранная специалистами Roll-Out Solar Array какое-то время будет находиться на неконтролируемой орбите, потом, под влиянием земной гравитации, опустится в верхние слои атмосферы.

Экспериментальная развертываемая солнечная батарея – это новый вид источника энергии, отличающийся своей компактностью и эффективностью. Первый эксперимент по изучению возможностей данного аппарата начался 18 июня и в результате показал свою целесообразность.