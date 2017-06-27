Опубликован самый четкий снимок отличной от Солнца звезды

Самый качественный снимок отличной от Солнца звезды опубликован группой зарубежных астрономов.

Речь идет о небесном теле, которое расположено в созвездии Ориона. Звезда Бетельгейзе относится к категории красных сверхгигантов. Ученые предполагают, что объем данного массивного объекта больше Солнца примерно в миллиард раз. Расчеты показали, что если бы Бетельгейзе оказалась в центре Солнечной системы, она заняла бы пространство вплоть до орбиты Юпитера.

Ранее «Аргументы недели» писали, что астрономы в ходе своих наблюдений обнаружили звезду, температура поверхности которой составляет всего +27 °C. Найти небесное тело помог телескоп, анализирующий инфракрасный диапазон.