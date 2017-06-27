Космический аппарат "Кассини" перед столкновением с газовым гигантом успел передать на Землю фотографии заката на Сатурне. Снимки были сделаны при помощи широкоугольной камеры.

Расстояние от Сатурна до зонда равно приблизительно одному миллиону километров. На фотографии запечатлен погруженный в темноту контур планеты и опоясывающие ее ледяные кольца. Уникальные снимки были сделаны в конце марта.

Миссия межпланетной станции "Кассини" продолжалась на протяжении 20 лет. Во время своей миссии зонд сблизился с верхней границей облаков Сатурна на минимальное расстояние — около 90000 километров и пролетел под его знаменитыми кольцами.