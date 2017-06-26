Метеорит, упавший на сарай в Нидерландах, оказался ровесником Солнечной системы

Жителю нидерландской деревни Брук на крышу сарая упал камень возрастом 4,5 млрд лет – столько же, сколько и Солнечной системе. Владельцы сарая передали находку специалистам из Музея естествознания в Лейдене.

Исследователи установили, что метеорит является ровесником Солнечной системы и прилетел из района между Марсом и Юпитером. Музей естествознания в Лейдене надеется выкупить метеорит у владельцев. Рыночная стоимость камня весом в полкилограмма и размером с кулак оценивается в 1 тысячу евро.

Специалисты предполагают, что найденный метеорит может стать ключом к разгадке главной тайны появления Солнечной системы.