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В Риме обнаружили деревянный дом, построеный в III веке нашей эры

26 июня 2017, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]

В Риме обнаружили деревянный дом, построеный в III веке нашей эры
globallookpress.com
Деревянный дом, построенный семнадцать веков назад, обнаружен в столице Италии при строительстве новой ветки метрополитена. Ученые пока датируют находку II–III веком нашей эры, но вскоре установят дату точнее.
 
Деревянный дом, который откопали итальянские метростроевцы,  находится неподалеку от известного древнего стадиона Колизей, пишут «Известия».
Находился дом в культурном слое на глубине несколько десятков метров. В строении, которое удивительно хорошо сохранилось до наших дней, две комнаты. Дом сохранился благодаря древнему пожару, который как-бы «законсервировал» деревянное строение. В комнатах нашли несколько столов и табуреток, а также скелеты собаки и кошки. Данные находки говорят о том, что древний пожар был мощным и быстрым. Ученым предстоит изучить фрески, сохранившиеся на стене дома и мозаику, которой выложен пол.
 

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В Риме обнаружили деревянный дом, построеный в III веке нашей эры

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Мару Багдасарян отпустили из зала суда, арест не состоялся

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В США взорвался истребитель

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