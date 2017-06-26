Ученые: из нашей галактики пытаются "сбежать" шесть звезд
26 июня 2017, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Голландские астрономы создали робота, который постоянно отслеживает перемещение звезд в нашей галактике и прогнозирует их траектории. Помогает исследователям в их работе космический зонд GAIA.
Система искусственного интеллекта, созданная голландцами, способна, исходя из постоянных наблюдений, прогнозировать траектории звезд внутри галактик, в которых они находятся, сообщает портал rueconomics.ru.
Исследователи вычислили шесть звезд, которые готовятся покинуть пределы нашей галактики и исчезнут из созвездия «Млечный Путь». Одна из этих звезд летит со скоростью 500 км в час, а пять других развили скорость 400 км в секунду. Ученые считают, что подобные скорости для светил являются признаком их относительно небольшого размера.