Голландские астрономы создали робота, который постоянно отслеживает перемещение звезд в нашей галактике и прогнозирует их траектории. Помогает исследователям в их работе космический зонд GAIA.

Система искусственного интеллекта, созданная голландцами, способна, исходя из постоянных наблюдений, прогнозировать траектории звезд внутри галактик, в которых они находятся, сообщает портал rueconomics.ru.

Исследователи вычислили шесть звезд, которые готовятся покинуть пределы нашей галактики и исчезнут из созвездия «Млечный Путь». Одна из этих звезд летит со скоростью 500 км в час, а пять других развили скорость 400 км в секунду. Ученые считают, что подобные скорости для светил являются признаком их относительно небольшого размера.