У мужчин стали популярны уколы ботокса в интимной зоне

Ботокс давно завоевал популярность у женщин, желающих избавиться от морщин на лице или придать пухлости губам. Однако в косметологии появилась новая тенденция. Все чаще к этой процедуре прибегают мужчины, причем совсем в других местах.

Представители сильного пола вкалывают уколы ботокса в яички. При этом они получают тройной эффект: уменьшают потливость интимной зоны, убирают морщины на мошонке и увеличивают размеры яичек.

Ради идеальной мошонки мужчины готовы не только заплатить 3,3 тыс. евро, но и вытерпеть болезненные инъекции. За последние два года в Великобритании популярность данной процедуры увеличилась вдвое, отмечает Metro Magazine.