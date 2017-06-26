У мужчин стали популярны уколы ботокса в интимной зоне
26 июня 2017, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]
Ботокс давно завоевал популярность у женщин, желающих избавиться от морщин на лице или придать пухлости губам. Однако в косметологии появилась новая тенденция. Все чаще к этой процедуре прибегают мужчины, причем совсем в других местах.
Представители сильного пола вкалывают уколы ботокса в яички. При этом они получают тройной эффект: уменьшают потливость интимной зоны, убирают морщины на мошонке и увеличивают размеры яичек.
Ради идеальной мошонки мужчины готовы не только заплатить 3,3 тыс. евро, но и вытерпеть болезненные инъекции. За последние два года в Великобритании популярность данной процедуры увеличилась вдвое, отмечает Metro Magazine.