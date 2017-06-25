Похоже, что в Солнечной системе жизнь есть не только на планете Земля. Астрономы считают, что на одном из спутников Сатурна может существовать подземный океан, который и дает влагу кольцам Сатурна.

Речь идет о спутнике Сатурна Энцеладе. Ученые предполагают, что на этом спутнике могут быть огромные запасы воды, сообщает «Федеральное агентство новостей.

Впервые Энцелад «заподозрили» в укрывательстве воды еще 12 лет назад после анализа фотоснимков, полученных космическим аппаратом Cassini. На снимках четко просматривался гейзер пара, подобный тому, что встречаются на Земле, где активны вулканы. Сейчас ученые проделали гравиметрический анализ Энцелада, и он также показал, что на планете есть большие запасы воды. Подземный океан может находиться на глубине 30 метров под поверхностью планеты.