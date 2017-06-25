Брак и рождение детей негативно сказывается на фигуре... мужчин

Британские ученые пришли к однозначному заключению: брак негативным образом сказывается на фигурах женатых мужчин. Разница в массах тела женатиков и холостяков составляет примерно 1,4 килограмма.

Даже рождение ребенка, к которому мужчины причастны постольку поскольку, добавляет лишние килограммы. При этом мужской организм не проявлял солидарности с беременной женой, и на ее существенную прибавку в весе никак не реагировал.

Зато снижение веса не заставляет себя долго ждать, если мужчина только задумал, или уже развелся. И все же в пользу брака хочется сказать, что семейные узы укрепляют здоровье. Положительный эффект ученые связывают с моральной поддержкой, заботой и помощью, отмечает meddaily.ru. Жены следят не только за питанием своих супругов, но и заставляют вести здоровый образ жизни, принимать вовремя лекарства.



