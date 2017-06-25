К концу текущего тысячелетия ученые прогнозируют смертельную жару

Если выбросы парниковых газов не прекратятся, со смертельно опасной жарой может столкнуться три четверти населения Земли уже к концу текущего тысячелетия, прогнозируют американские и британские ученые.

Климат меняется с такой быстротой, что люди просто не успеют приспособиться к его изменениям, отмечает The Independent. Уже сейчас треть планеты страдает от жары, с годами число жителей, изнывающих от жары, будет только расти, особенно в тропических районах.

На фоне нынешнего аномального холодного начала лета и такой же весны трудно сейчас сказать, что аномальную жару обещали уже в этом году. Еще годом ранее Всемирная метеорологическая организация зафиксировала повышение средней температуры на 1,1 градуса.

Международная группа ученых проанализировала более 1,9 тысячи исследований, посвященных статистике смертности людей из-за аномальной жары, начиная с 1980 года. Так, в Чикаго в 1995 году погибли 740 человек, в 2003-м - 4,9 тыс. парижан, через 7 лет в Москве – скончалось свыше 10 тыс. человек.



