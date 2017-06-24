Самоходный робот-картошка покоряет пользователей Сети

Польский инженер Марек Батшински сконструировал беспилотного робота из картофелины. Видеоролик со своим изобретением и описанием принципа его работы поляк выложил на своем YouTube-канале.

Беспилотный робот состоит из одной картофелины и подключенных к ней суперконденсатора, двигателя и колес. Для поездки в восемь сантиметров картофелю требуется зарядка в 15 минут. Также инженер создал блок управления, позволяющий беспилотной картошке самостоятельно прокладывать маршрут.

Машинка названа «Понтус» (Pontus).