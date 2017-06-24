Ученые связали возникновение внезапной головной боли с плесенью

Французские ученые опубликовали исследование, в котором говорится о том, что наличие плесени в помещении может привести к проблемам со здоровьем у людей, в частности, к возникновению внезапных головных болей.

Специалисты выяснили, что в последнее время к медикам все чаше обращаются пациенты, жалующиеся на необъяснимую головную боль, которые они испытывают в своих квартирах. При этом неприятные ощущения уходят, стоит только человеку в течение нескольких часов побыть на свежем воздухе.

Сотрудники Университета Тулузы предположили, что причиной возникновения боли являются токсины, которые вырабатывает плесень. Ученые советуют не допускать появления плесневых грибов в жилых помещениях. Если это все-таки произошло, следует незамедлительно их уничтожить.