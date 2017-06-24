Ученые: забывчивость - признак высокого интеллекта
24 июня 2017, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
24 июня 2017, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
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Сообщение о погружении Земли в полную темноту осенью 2017 года оказалось фейком
//Наука
//Криминал
В Тульской области подросток украл 700 килограммов металлолома
//В мире
Американские законодатели разрешили беременным женщинам убивать
//Наука
Полярное сияние в 30-градусную жару увидели жители Урала и Пермского края
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//Криминал
Экстрасенсу приснился взрыв в центре Санкт-Петербурга, но взрывчатку не нашли
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Казахстан и ООН разрабатывают кодекс поведения на антитеррористических операциях
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