Ученые: забывчивость - признак высокого интеллекта

Ученые-нейрофизиологи из канадского университета в Торонто развеяли миф о том, что забывчивость - это плохое качество. Они выяснили, что способность забывать ненужную информацию – признак высокого интеллекта.

Нейрофизиологи из Торонто утверждают, что забывчивость – важнейшая способность человеческого мозга удалять ненужную информацию в угоду актуальным вещам, пишет «РГ».

Способность мозга «фильтровать» информацию и избавляться от второстепенной дает человеку возможность принимать решения оптимально быстро. Это и есть следствие той самой забывчивости. Главная функция памяти – это не запоминать все подряд, а помнить только то, что актуально, выяснили ученые.