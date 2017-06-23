Эффективный способ избавления от усталости назвали ученые
23 июня 2017, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Великобритании опубликовали исследование, в котором рассказывается, как можно избавиться от хронической усталости.
Как следует из научного материала, самым эффективным способом борьбы с усталостью являются регулярные физические нагрузки. К такому выводу специалисты пришли по итогам эксперимента, в котором приняли участие 200 человек. Ученые отмечают: занятия физкультурой должны проходить в умеренном режиме. Чрезмерно нагружать организм не следует, иначе эффект будет обратным желаемому.
Ранее исследователи выяснили, почему некоторые люди «устают» во время ночного сна и после пробуждения испытывают раздражение.