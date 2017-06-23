Астрономы допустили существование девятой планеты Солнечной системы

В Солнечной системе находятся не восемь планет, как принято считать, а девять. Такое предположение высказали американские астрономы.

Сотрудники Аризонского университета выдвинули гипотезу, что неизвестное до настоящего момента науке небесное тело по своим размерам похоже на Марс. Согласно расчетам специалистов, располагается объект за орбитой Нептуна, самой удаленной от Солнца «официальной» планетой системы.

Ранее «Аргументы недели» писали, что 15-летний британский школьник открыл новую планету. Небесное тело, которое ученые сравнили с Юпитером, располагается на расстоянии 1000 световых лет от Земли.