Ученые не считают секс в космосе приятным занятием, напротив, у партнеров могут возникнуть непреодолимые трудности, которые вообще ставят под сомнение возможность совокупления.

Первая чисто житейская проблема, доставляющая дискомфорт обоим партнерам, заключается в том, что во время полового акта при соприкосновении двух тел, начнется заметное потоотделение. Облака пота будут буквально витать над партнерами.



К тому же в условиях невесомости могут возникнуть проблемы с эрекцией и сексуальным возбуждением. Американский астрофизик Нил де Грасс Тайсон напомнил о втором законе Ньютона, который делает невозможным секс в невесомости, поскольку тела будут «улетать» в заданном направлении, пока не ударятся о стенку космического корабля. В этом случае придется надежно фиксировать тела какими-то приспособлениями. На Земле этому препятствует сила притяжения.



