Ученые близки к созданию полноценной синтетической формы жизни

Ученые начинают получать синтетические формы жизни, собирая геномы одноклеточных микроорганизмов заново. Биолог Энтони Хосе ввел концепцию клеточного кода, который необходимо знать, чтобы получить искусственный организм.

Исследователь из Мэрилендского университета работает над темой, как негенетическая информация определяет облик организма. Хосе предлагает концепцию клеточного кода, заключенного в биологических молекулах, которые располагаются в трехмерном пространстве и необходимы для воспроизведения всего остального организма. Как отмечает биолог, для хранения этой информации не нужен весь массив клеток организма, достаточно одной или нескольких клеток. Изучение материнского (отцовского) эффекта позволит определи внешние факторы, а пространственное расположение важных молекул можно исследовать с помощью систематического молекулярного и биохимического анализа, применяя флуоресцентные молекулы, пишет "Лента.ру".