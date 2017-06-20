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Школьник из Соединенного королевства открыл новую планету

20 июня 2017, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Школьник из Соединенного королевства открыл новую планету

Школьник из Соединенного королевства, 15-летний Том Ваг на третий день своей стажировки в Кильском университете, анализируя данные компьютерной программы "Поиск планет в широком спектре" (WASP), открыл новое небесное тело.

Пользуясь программой, Том обнаружил затемнение в свечении звезды на расстоянии 1000 световых лет от Земли, которое оказалось планетой. Спустя два года дальнейших наблюдений ученые подтвердили догадку школьника и присвоили новой планете номер WASP-142b.

Эксперты отмечают, что размер планеты близок к Юпитеру. WASP-142b стала 142-й экзопланетой, обнаруженной с помощью системы WASP.

Юный астроном в восторге от своего открытия. "Программа WASP позволила мне искать планету через сотни различных звезд. Это удивительно, когда ты знаешь, что делаешь", - цитирует Лайф Тома Вага.

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