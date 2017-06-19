Kepler нашел в космосе 10 схожих с Землей экзопланет

NASA опубликовало информацию об обнаружении ранее неизвестных науке планет, расположенных за пределами Солнечной системы.

Данные небесные тела нашел в космосе телескоп Kepler. В списке обнаруженных им экзопланет – 219 объектов, 10 из них, по мнению специалистов, похожи на Землю. В NASA планируют продолжать наблюдения за космическим пространством с помощью Kepler. Как пояснили в агентстве, данные, собранные с использованием телескопа, должны помочь дать точный ответ на вопрос, сколько во Вселенной планет, похожих на Землю.

Ранее «Аргументы недели» писали, что на ближайшей к Земле экзопланете может находиться жидкая вода. С таким предположением выступили ученые из Великобритании.