Побережье США атаковали загадочные светящиеся существа

На западном побережье США специалисты обнаружили множество светящихся пиросом. Эти существа редко встречаются в природе и, по мнению ученых, являются очень дурным предзнаменованием.

Светящихся животных обнаружили в своих сетях местные рыбаки. Их появление свидетельствует о возможном загрязнении воды и гибели огромного количества обитателей океана.

Ученые теперь бьются над вопросами, почему пиросомы мигрировали из австралийских и африканских вод в Северную Америку и почему их такое громадное количество.