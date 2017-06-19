Назван самый полезный продукт для профилактики рака

Университет Аделаиды, ученые которого назвали продукт для профилактики онкозаболеваний, старейший в Австралии. Особенно хорош продукт, о который назвали исследователи, для профилактики рака желудка.

Наиболее полезны для профилактики онкологических заболеваний косточки винограда, о полезных свойствах которых знали еще в древности, передает RT.

Именно к такому выводу пришли исследователи Аделаидского университета после ряда опытов и наблюдений. Употребление в пищу косточек винограда никакого вреда организму человека не наносит и при этом предотвращает раковые опухоли. Виноградные косточки советую употреблять и тем онкобольным, которые проходят химиотерапию.