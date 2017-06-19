Астрономы проверят существование инопланетной цивилизации в Млечном Пути

Специалисты из Соединенных Штатов утверждают, что в ходе исследования доказали существование в районе Млечного Пути высокотехнологичной цивилизации, способной выйти на контакт с землянами.

Специалисты модифицировали уравнение Дрейка, которое представляет собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой — число внеземных цивилизаций.

Ученые доказали существование инопланетной цивилизации математическим путем с помощью уравнения Дрейка, сопоставив произведение семи множителей и число внеземных цивилизаций.

На готовящиеся к запуску космические обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и JWST (James Webbb Space Telescope) возлагается большая надежда, ведь они позволят проверить выводы работы, пишет Лента.ру.