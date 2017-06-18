Ученые подсчитали, когда Солнце высушит Землю

Солнечная активность приведет к тому, что с поверхности Земли полностью испарится влага, и это убьет все живое на нашей планете. Так считают американские исследователи космоса из Университета Колорадо.

Ученые подсчитали, что через полтора миллиарда лет наша планета полностью высохнет, - это и будет настоящим концом света, передает телеканал «360».

Температура светила постепенно повышается. Каждые 110 лет Солнце становится горячее на 1%, и в конце концов это приведет к изменению климата на Земле. Вначале станут таять ледники и испаряться реки и океаны. В это время дожди на Земле будут идти постоянно. В Арктику придет тропический климат. Но со временем воды станет все меньше, пока звезда по имени Солнце не испарит ее всю.