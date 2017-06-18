Ученые назвали положительные последствия диареи

Неприятная диарея имеет свои положительные последствия, о которых медики догадывались и раньше. Однако последнее исследование американских ученых стало лишним тому доказательством.

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что во время этого неприятного явления из организма вымываются опасные инфекции. При блокировке патогены выводятся значительно медленнее, а зараженные грызуны плохо восстанавливаются после недуга.

Мышей специально заразили спорами микроба, вызывающего явления, похожие на дизентерию. Еще до начала воспаления организм грызунов начал вырабатывать белки клаудин-2 и интерлейкин-22, которые запускают диарею. Этот механизм позволяет микробам не размножаться, а, напротив, выводиться из организма.