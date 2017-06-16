Американские ученые доказали наличие близнеца у Солнца

Ученые из Соединенных Штатов опубликовали исследование, в котором доказывается существование близнеца Солнца – Немезиды.

К своим выводам специалисты пришли, проведя эксперимент с использованием компьютерной модели. Ученые предположили, что Солнце и его двойник зародились в одно и то же время. Периодически с Немезиды на Землю прилетали астероиды, уничтожавшие жизнь на планете. Впоследствии Немезида, согласно изложенной в исследовании версии, отдалилась от Солнечной системы настолько, что обнаружить ее не представляется возможным.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что американские астрономы назвали вспышки на Солнце предвестниками апокалипсиса.