Квантовую телепортацию на 1,2 тысячи километров смогли осуществить в Китае
16 июня 2017, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
Группа ученых из Китайской академии наук провела спутниковый эксперимент по передаче квантовых состояний между парами запутанных фотонов (так называемая квантовая телепортация) на рекордное расстояние — более 1200 км.
Ученые из Китая смогли осуществили передачу информации с помощью пары частиц, которые способны сохранять данные о друг друге при увеличении расстояния между друг другом.
Телепортация осуществлялась с помощью трех наземных станций и трех спутников в космосе.
Квантовая телепортация представляет собой передачу квантового состояния частицы на расстояние. Для этого используется разнесенная пара сцепленных (запутанных) частиц: согласно квантовой механике даже при удалении таких частиц друг от друга они сохраняют информацию о состоянии своего партнера.
Более подробно о результатах эксперимента ученых из КНР можно прочесть в журнале Science.