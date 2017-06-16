Квантовую телепортацию на 1,2 тысячи километров смогли осуществить в Китае

Группа ученых из Китайской академии наук провела спутниковый эксперимент по передаче квантовых состояний между парами запутанных фотонов (так называемая квантовая телепортация) на рекордное расстояние — более 1200 км.

Ученые из Китая смогли осуществили передачу информации с помощью пары частиц, которые способны сохранять данные о друг друге при увеличении расстояния между друг другом.

Телепортация осуществлялась с помощью трех наземных станций и трех спутников в космосе.

Квантовая телепортация представляет собой передачу квантового состояния частицы на расстояние. Для этого используется разнесенная пара сцепленных (запутанных) частиц: согласно квантовой механике даже при удалении таких частиц друг от друга они сохраняют информацию о состоянии своего партнера.

Более подробно о результатах эксперимента ученых из КНР можно прочесть в журнале Science.