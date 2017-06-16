В Москве найдены артефакты времен мезолита

Возраст находок, которые обнаружили археологи в столице нашей родины – пять тысяч лет. Во время ремонтных работ по программе «Моя улица» строители наткнулись на древний пласт и уступили место археологам.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о работах по программе «Моя улица» в Москве. По столичным порядкам при таких работах рабочих всегда сопровождают археологи, так как затрагивается исторический слой. Это правило позволило сделать массу ценнейших находок, сообщает ТАСС.

При работах по замене коммуникаций у дома 34/1на улице Сретенка археологи нашли кремниевый резец эпохи неолита (V-III тыс. лет до н. э.), а при аналогичных работах на Покровском бульваре - фрагмент концевого скребка эпохи мезолита (VII тыс. лет до н.э.).

Находки важны для историков: они наглядно доказывают, что эти земли были освоены еще в доисторические времена. Исследователи полагают, что артефакты попали в данный культурный слой (он намного моложе находок) при земляных работах много лет назад. Сейчас находки изучают историки, а позже они появятся в музее Москвы.