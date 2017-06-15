Тараканы cмогут пережить ядерную катастрофу

Тараканы живут на земле уже 300 миллионов лет и, вполне возможно, когда-то станут властелинами планеты. Ученые доказали, что этим насекомым не страшен даже ядерный взрыв.

В ходе исследовательского проекта ученые использовали радиационный материал. Специалисты задействовали в опытах не только тараканов, но и мух-дрозофил, и мучных жуков, и других насекомых. Эксперты в рамках проекта наблюдали, как эти насекомые реагируют на сильнейшее облучение радиацией. Исследователи воспользовались высокорадиоактивным металлом кобальт-60, подвергли насекомых излучению, а затем наблюдали 30 дней, сообщает "ВладТайм".

Оказалось, что тараканы действительно неимоверно живучие насекомые. Спустя месяц после облучения в 10 тыс. рад около 10% продолжали шевелить лапками.